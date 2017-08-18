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Руководителя филиала "Укрэксимбанка" задержали на взятке

Пятница, 18 августа 2017, 00:41

Руководителя филиала государственного "Укрэксимбанка" задержали на взятке и незаконном отчуждении имущества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киева совместно с ГУ КЗЭ СБУ в получении неправомерной выгоды на сумму 60000 гривен задержан руководитель одного из филиалов акционерного общества "Укрэксимбанк", 100% акций которого принадлежат государству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель получил деньги от субъекта хозяйствования за содействие в передаче в аренду целостного имущественного комплекса, принадлежащего банку.

Также прокуратурой Киева задокументировано, что это должностное лицо получило 10 000 долларов США за незаконное отчуждение имущества, которое находилось на ответственном хранении АО "Укрэксимбанк".

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Темы: прокуратуравзятка
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