У Луганській області на хабарі затримали голову суду

Детективи НАБУ спільно з СБУ затримали голову суду одного з районних судів Луганської області та його спільника адвоката.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Затриманий служитель Феміди та адвокат-посередник отримали неправомірну вигоду в розмірі 5000 дол. США за винесення виправдувального вироку у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Судді повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 ( "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди"), адвокату - за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Відзначається, що розслідування у даній справі детективи НАБУ почали в березні 2017 року за матеріалами, отриманими від Управління Служби безпеки України в Луганській області.