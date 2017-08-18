Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Луганській області на хабарі затримали голову суду

П'ятниця, 18 серпня 2017, 04:36

Детективи НАБУ спільно з СБУ затримали голову суду одного з районних судів Луганської області та його спільника адвоката.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Затриманий служитель Феміди та адвокат-посередник отримали неправомірну вигоду в розмірі 5000 дол. США за винесення виправдувального вироку у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Судді повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 ( "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди"), адвокату - за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Відзначається, що розслідування у даній справі детективи НАБУ почали в березні 2017 року за матеріалами, отриманими від Управління Служби безпеки України в Луганській області.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
Усі новини...
Реклама: