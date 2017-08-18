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В Луганской области на взятке задержали председателя суда

Пятница, 18 августа 2017, 04:36

Детективы НАБУ совместно с СБУ задержали председателя суда одного из районных судов Луганской области и его сообщника адвоката.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Задержанный служитель Фемиды и адвокат-посредник получили неправомерную выгоду в размере 5000 долл. США за вынесение оправдательного приговора в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Судье сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды"), адвокату – по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 УК Украины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Отмечается, что расследование по данному делу детективы НАБУ начали в марте 2017 года по материалам, полученным от Управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

Темы: НАБУвзятка
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