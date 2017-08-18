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Новий теракт в Іспанії: поліція знешкоджує "пояс шахіда", вбито 5 терористів

П'ятниця, 18 серпня 2017, 05:33
Новий теракт в Іспанії: поліція знешкоджує пояс шахіда, вбито 5 терористів

Поліція Іспанії попередили мешканців та відпочиваючих курортного містечка Камбрілс у Каталонії про контрольовані вибухи у місті, оскільки почала знешкодження імовірного вибухового пристрою на тілі одного  з терористів.

Про це йдеться у повідомленні поліції Каталонії.

"Якщо ви почуєте звук детонації – не хвилюйтеся, вибухи контрольовані", наголошується у повідомлені, опублікованому вночі на твіттері поліцейського відомства іспанською, каталонською та англійською мовами.

Водночас, поліція наголошує, що інформація про вміст імовірного вибухового пристрою наразі не підтверджена – чи була у ньому справжня вибухівка, стане відомо згодом.

Спецоперація почалася у відповідь на другий теракт, скоєний у Каталонії протягом однієї доби. Після трагедії у Барселоні, яка залишила щонайменше 13 загиблих, інша група терористів намагалася скоїти схожий теракт у Камбрілсі, курортному каталонському містечку, розташованому західніше Таррагони – вони також спрямували автомобіль на людей.

Цього разу поруч опинилася поліція, яка пострілами зупинила авто. Під час перестрілки було застрілено всіх п’ятьох нападників, чотири з них загинули на місці, ще один – пізніше, у лікарні. Перед тим автомобіль поранив 6 перехожих, двоє з них дістали важкі травми.

Раніше повідомлялося, що поліція запобігла новій атаці терористів в Камбрілсі.

Європейська правда

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Теми: теракт
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