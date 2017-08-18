Поліція ліквідувала терористів в каталонському місті Камбрільс
У каталонському місті Камбрільс поліція ліквідувала декількох терористів, які готували ще одну атаку.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на іспанську поліцію.
Відзначається, що в порту Камбрільса були чутні постріли. Поліція закликала людей не виходити на вулиці.
Подробиці операції поки не повідомляються.
Пізніше Bloomberg повідомив, що поліцейські вбили чотирьох і поранили одного терориста. Серед правоохоронців постраждалих немає.
Камбрільс знаходиться приблизно в 120 кілометрах на південний захід від Барселони.
Як відомо, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.
Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Водій фургоназалишається на волі.
Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".