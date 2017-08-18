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Доба в АТО: 27 обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені

П'ятниця, 18 серпня 2017, 06:56

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 27 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Найбільш активно терористи обстрілювали район Авдіївської промзони. З 18:00 і до опівночі вони 5 разів били по українських позиціях з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Донецькому напрямку, двічі під вогнем сепаратистів опинилися українські опорні пункти біля Новоселівки Другої. Близько 21:00 бойовики зі стрілецької зброї обстріляли будинки мирних жителів в селищі Зайцеве.

На Луганському напрямку терористи відкривали вогонь на підступах до Кримського, Станиці Луганської, Новоолександрівки. В результаті обстрілу з гранатомета укріплень сил АТО в районі Троїцького один український боєць отримав поранення.

На Маріупольському напрямку в кінці доби було відносно тихо. Тільки поблизу Широкиного бойовики застосовували міномет калібру 82 мм.

У штабі АТО підкреслили, що майже на всі вогневі провокації бойовиків українські сили відповідали щільним вогнем на ураження.

Теми: АТОЗбройні сили
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