Сутки в АТО: 27 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 27 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Наиболее активно террористы обстреливали район Авдеевской промзоны. С 18:00 и до полуночи они 5 раз били по украинским позициям из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донецком направлении, дважды под огнем сепаратистов оказались украинские опорные пункты возле Новоселовки Второй. Около 21:00 боевики из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей в поселке Зайцево.

На Луганском направлении террористы открывал огонь на подступах к Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке. В результате обстрела из гранатомета укреплений сил АТО в районе Троицкого один украинский боец ​​получил ранения.

На Мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Только поблизости Широкино боевики применяли миномет калибра 82 мм.

В штабе АТО подчеркнули, что почти на все огневые провокации боевиков украинские силы отвечали плотным огнем на поражение.