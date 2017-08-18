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В 2016 році WikiLeaks приховав компромат на Кремль щодо України – ЗМІ

П'ятниця, 18 серпня 2017, 08:55
В 2016 році WikiLeaks приховав компромат на Кремль щодо України – ЗМІ

Влітку 2016 року, коли WikiLeaks публікував документи Демократичної партії США, імовірно зламані російськими хакерами, засновник сайту Джуліан Ассанж відмовився від великого обсягу даних, пов'язаних з російським урядом.

Про це пише Foreign policy.

Відзначається, що WikiLeaks відмовився опублікувати не менше 68 гігабайт даних, що надійшли від джерела з МВС Росії.

Як пише видання, в 2014 році ВВС та інші інформагентства повідомляли про ці дані, в яких була інформація про російське військове і розвідувальне втручання в Україну. У свою чергу інформація, отримана Wikileaks в 2016 році, містила в два рази більше даних, але Ассанж відмовився її публікувати.

Зрештою цей обсяг даних був тихо опублікований в Інтернеті на інших ресурсах і залишився майже без уваги.

Видання нагадує, що відносини WikiLeaks з Росією починалися як змагальні. У жовтні 2010 року Ассанж і WikiLeaks анонсували масивний злив документів, які викривають дії Кремля.

У листопаді 2010 року WikiLeaks почав випускати документи зі свого досьє, наданого Челсі Меннінг, що містили дані дипломатів США по всьому світу, включаючи Росію.

WikiLeaks співпрацював з російською "Новою газетою", але з майже чверті мільйона файлів з посольства США в Москві було опубліковано лише кілька історій.

Тим часом позиція Ассанжа щодо Росії змінювалася. У 2012 році він провів своє шоу в новинній мережі RT, що фінансується Кремлем, і в тому ж році він продюсував епізоди для мережі, де він брав інтерв'ю у таких мислителів опозиції, як Ноам Хомський і так звані "шифропанки".

Питання про зв'язки Ассанжа з Росією стало актуальним у 2016 році, коли Daily Dot повідомила, що WikiLeaks не опублікував документи, в яких у 2012 році було виявлено угоду на суму 2 мільярди євро між сирійським режимом і державним російським банком.

В червні 2016 року Ассанж почав погрожувати оприлюдненням у мережі файлів на кандидата в президенти США Гілларі Клінтон, що завдало б шкоди її кампанії.

Через місяць, 22 липня, WikiLeaks опублікував десятки тисяч електронних листів з Демократичного національного комітету - що передувало масовому викиду в жовтні електронних листів, які належали главі кампанії Клінтон Джону Подесті.

В кінці серпня 2016 року, коли викривальна кампанія WikiLeaks щодо Клінтон йшла повним ходом, Ассанж сказав, що у нього є інформація про Трампа, але вона "не гідна публікації".

"Проблема з кампанією Трампа, - заявив тоді Ассанж, - нам насправді важко оприлюднити суперечливіші матеріали, ніж те, що через день злітає з вуст Дональда Трампа".

Марина Узун, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІСША
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