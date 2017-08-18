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Поліція затримала третього підозрюваного у теракті в Барселоні

П'ятниця, 18 серпня 2017, 10:06

Іспанська поліція затримала третього підозрюваного у причетності до теракту в Барселоні, який у четвер ввечері забрав життя 13 людей.

Про це у п’ятницю повідомили у Twitter поліції Каталонії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, підозюваного було затримано у місті Ріполь.

Таким чином поліція затримала вже трьох осіб, причетних до атаки.

Раніше стало відомо про арешт підозрюваного на ім’я Дрісс Укабір (Driss Oukabir), він є уродженцем Франції. 

Однак сам Укабір увечері 17 серпня прийшов у поліцію і заявив, що у нього вкрали документи, а в момент здійснення теракту він, за його словами, перебував у місті Ріполь.

Ім’я другого затриманого підозрюваного не називають, про нього відомо, що він виходець з іспанського напіванклаву Мелілья, розташованого на півночі Африки.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня в центрі Барселони мікроавтобус в'їхав у натовп людей у туристичному кварталі Ла-Рамбла.

В результаті теракту загинули 13 людей, понад 100 осіб отримала поранення. Двоє нападників були затримані поліцією, третього застрелили в перестрілці.

"Ісламська держава" заявила про свою відповідальність за напад.

В ніч на 18 серпня в місті Камбрілс, розташованому за 130 км від Барселони, автомобіль наїхав на пішоходів, постраждали семеро людей, поліція визнала інцидент терактом.

Під час перестрілки правоохоронці вбили на місці чотирьох терористів, п'ятий помер згодом від ран. На терористах були жилети з вибухівкою, поліція провела контрольовані вибухи.

Теми: тероризмІспанія
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