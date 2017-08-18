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Полиция задержала третьего подозреваемого в теракте в Барселоне

Пятница, 18 августа 2017, 10:06

Испанская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к теракту в Барселоне, который в четверг вечером унес жизни 13 человек.

Об этом в пятницу сообщили в Twitter полиции Каталонии, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, пидозюваного было задержано в городе Риполь.

Таким образом полиция задержала уже трех человек, причастных к атаке.

Ранее стало известно об аресте подозреваемого по имени Дриссы Укабир (Driss Oukabir), он является уроженцем Франции.

Однако сам Укабир вечером 17 августа пришел в полицию и заявил, что у него украли документы, а в момент совершения теракта он, по его словам, находился в городе Риполь.

Имя второго задержанного подозреваемого не называют, о нем известно, что он выходец из испанского полуанклава Мелилья, расположенного на севере Африки.

Напомним, вечером 17 августа в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом квартале Рамбла.

В результате теракта погибли 13 человек, более сотни получили ранения. Двое нападавших были задержаны полицией, третьего застрелили в перестрелке.

"Исламское государство" заявило о своей ответственности за нападение.

В ночь на 18 августа в городе Камбрилс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов, пострадали семь человек, полиция признала инцидент терактом.

Во время перестрелки правоохранители убили на месте четырех террористов, пятый умер от ранений. На террористах были жилеты со взрывчаткой, полиция провела контролируемые взрывы.

Темы: терроризмИспания
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