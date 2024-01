Твіт Трампа щодо теракту в Іспанії викликав обурення

ЗМІ обурились повідомленням президента США Дональда Трампа у мережі Twitter, яким той відреагував на теракт у Барселоні.

Про це пише 18 серпня українська служба Deutsche Welle.

На погляд Трампа, у боротьбі з тероризмом ісламістів слід вдаватися до радикальних методів.

Спочатку глава Білого дому засудив атаку на Барселону.

"Сполучені Штати засуджують терористичний напад у Барселоні, Іспанія, і зроблять все необхідне, щоб допомогти. Будьте стійкими та сильними, ми любимо вас!" – заявив президент США.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!