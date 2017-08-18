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Твит Трампа о теракте в Испании вызвал возмущение

Пятница, 18 августа 2017, 10:18

СМИ возмутились сообщению президента США Дональда Трампа в сети Twitter, которым тот отреагировал на теракт в Барселоне.

Об этом пишет 18 августа украинская служба Deutsche Welle.

На взгляд Трампа, в борьбе с терроризмом исламистов следует прибегать к радикальным методам.

Сначала глава Белого дома осудил атаку на Барселону.

"Соединенные Штаты осуждают террористическое нападение в Барселоне, Испания, и сделают все необходимое, чтобы помочь. Будьте стойкими и сильными, мы любим вас!" - заявил президент США.

В другом твите, появившемся впоследствии, Трамп призвал вспомнить рассказ о американского генерала Джона Першинга, который в начале ХХ века якобы расстрелял на Филиппинах 49 пленных исламистов, вымочив пули в свиной крови, чтобы таким образом закрыть им дорогу в рай.

"Изучите, как генерал США Першинг обошелся с террористами, когда схватил их. От радикального исламистского терроризма избавились на 35 лет", – подчеркнул он.

Deutsche Welle отмечает, что нынешний хозяин Белого дома уже не впервые ссылается на рассказ, не раз опровергнутый историками как вымысел. Еще во время своей предвыборной кампании Трамп вспоминал такие действия как способ противодействия исламистам. Такие заявления вызвали шквал критики со стороны американских СМИ.

Журналисты обвиняют Трампа, что тот расхваливает казнь военнопленных тогда, когда весь мир скорбит по погибшим в результате теракта в Барселоне.

Темы: терроризмТрампсоцсети
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