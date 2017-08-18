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Син прес-секретаря Путіна: Мільйонер, який ніде не працює

П'ятниця, 18 серпня 2017, 10:46

Син прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова від першого шлюбу Микола Чоулз, який відсидів рік у в’язниці Великобританії, живе у Москві життям мільйонера.

Про це йдеться у розслідуванні "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального, передає "Deutsche Welle".

"За даними фонду, Чоулз володіє кількома дорогими автомобілями і квартирою у центрі Москви. Він їздить на Range Rover вартістю 9 мільйонів рублів, має автомобілі Ferrari, Mercedes CLA та мотоцикл Harley-Davidson, літає приватними літаками, подорожує за кордон і захоплюється кінним спортом", - зазначає видання.

У розслідуванні показано, що Чоулз володіє квартирою у центрі Москви на 110 квадратів за близько 30 млн рублів. Раніше він володів помешканням на Рубльовці за 7 млн рублів, але продав її цього року.

Також син Пєскова в інтерв’ю ФБК розповів, що ніде не працює.

Крім того ФБК з’ясував, що Чоулз був двічі судимий у Великобританії за грабіж та відсидів за це один рік.

"Фонд, посилаючись на розслідування інтернет-порталу The Insider, також повідомляє, що син Пєскова не платить аліменти на свою дитину, а в 2014 році побив власну бабусю по материнській лінії. Тільки за останній рік він 116 разів порушив правила дорожнього руху", - зазначає DW.

Пєсков наразі не прокоментував розслідування ФБК Навального. А сам Чоулз назвав розслідування "жахом і провокацією".

Як відомо, Миколі Чоулзу 27 років. Наприкінці 1990-х років перша дружина Пєскова переїхала з сином до Великобританії, де знову вийшла заміж. Син кремлівського чиновника носить прізвище вітчима. Середню школу він не закінчив. До Росії Чоулз повернувся в 2011-2012 роках. У 2012 році він вів спортивні програми на телеканалі Russia Today, але вже через два місяці звільнився, оскільки, за словами колег, був непридатний для журналістської роботи.

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