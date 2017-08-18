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Сын пресс-секретаря Путина: Миллионер, который нигде не работает

Пятница, 18 августа 2017, 10:46

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова от первого брака Николай Чоулз, который отсидел год в тюрьме Великобритании, живет в Москве жизнью миллионера.

Об этом говорится в расследовании "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального, передает "Deutsche Welle".

"По данным фонда, Чоулз владеет несколькими дорогими автомобилями и квартирой в центре Москвы. Он ездит на Range Rover стоимостью 9 млн рублей, имеет автомобили Ferrari, Mercedes CLA и мотоцикл Harley-Davidson, летает частными самолетами, путешествует за границу и увлекается конным спортом", - отмечает издание.

В расследовании показано, что Чоулз владеет квартирой в центре Москвы на 110 квадратов за около 30 млн рублей. Ранее он владел домом на Рублевке за 7 млн ​​рублей, но продал ее в этом году.

Также сын Пескова в интервью ФБК рассказал, что нигде не работает.

Кроме того ФБК выяснил, что Чоулз был дважды судим в Великобритании за грабеж и отсидел за это один год.

"Фонд, ссылаясь на расследование интернет-портала The Insider, также сообщает, что сын Пескова не платит алименты на своего ребенка, а в 2014 году побил собственную бабушку по материнской линии. Только за последний год он 116 раз нарушил правила дорожного движения", - отмечает DW.

Песков пока не прокомментировал расследование ФБК Навального. А сам Чоулз назвал расследование "ужасом и провокацией".

Как известно, Николаю Чоулз 27 лет. В конце 1990-х годов жена Пескова переехала с сыном в Великобританию, где снова вышла замуж. Сын кремлевского чиновника носит фамилию отчима. Среднюю школу он не закончил. В Россию Чоулз вернулся в 2011-2012 годах. В 2012 году он вел спортивные программы на Russia Today, но уже через два месяца уволился, поскольку, по словам коллег, был непригоден для журналистской работы.

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