Поляков приїхав до суду на арештованому авто

Народний депутат фракції "Народний фронт" Максим Поляков має намір оскаржити арешт свого майна.



Про це він повідомив у п'ятницю "Українським новинам".



"Поки не оскаржував, але буду оскаржувати", – сказав нардеп.



Поляков повідомив журналістам, що приїхав до суду на арештованому автомобілі.



Як відомо, раніше суд заарештував майно Полякова і депутата Ради Борислава Розенблата, які фігурують у справі про незаконний видобуток бурштину.