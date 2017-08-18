Поляков приїхав до суду на арештованому авто
П'ятниця, 18 серпня 2017, 11:11
Народний депутат фракції "Народний фронт" Максим Поляков має намір оскаржити арешт свого майна.
Про це він повідомив у п'ятницю "Українським новинам".
"Поки не оскаржував, але буду оскаржувати", – сказав нардеп.
Поляков повідомив журналістам, що приїхав до суду на арештованому автомобілі.
Як відомо, раніше суд заарештував майно Полякова і депутата Ради Борислава Розенблата, які фігурують у справі про незаконний видобуток бурштину.