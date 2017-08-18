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Поляков приехал в суд на арестованном авто

Пятница, 18 августа 2017, 11:11

Народный депутат фракции "Народный фронт" Максим Поляков намерен обжаловать арест своего имущества.

Об этом он сообщил в пятницу "Українським новинам".

"Пока не обжаловал, но буду обжаловать", – сказал нардеп.

Поляков сообщил журналистам, что приехал в суд на арестованном автомобиле.

Как известно, ранее суд арестовал имущество Полякова и депутата Рады Борислава Розенблата, которые фигурируют в деле о незаконной добыче янтаря.

Темы: ПоляковВерховная Радасудянтарь
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