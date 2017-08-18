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Путін дав Міноборони РФ право забирати в росіян землю

П'ятниця, 18 серпня 2017, 11:32

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дає Міністерству оборони країни право вилучати земельні ділянки для державних потреб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Міноборони РФ також отримало право видавати дозволи на будівництво і експлуатацію об'єктів оборони та безпеки, які відносяться до Збройних сил Росії і військам національної гвардії.

До цього військове відомство мало право дозволяти будівництво лише об'єктів, які входять у структуру Збройних сил.

Навесні 2017 року Путін також наділив правами вилучати землі для державних потреб Федеральну службу безпеки і Федеральну службу охорони.

Теми: Росія
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