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Гройсман звинуватив АМКУ у причетності до зриву тендерів

П'ятниця, 18 серпня 2017, 14:29

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що в країні діє корупційна схема, яка блокує участь чесного бізнесу у тендерах, і Антимонопольний комітет підіграє цій схемі.

Про це Гройсман заявив на засідання уряду в п'ятницю, говорячи про АМКУ і тендери.

"Хочу сказати на всю країну. Існують фірми, організовані фірми, в яких немає нічого крім табуретки і печатки. Я думаю, вони мають підтримку в різних органах влади. Вони заявляються на всі тендери в Україні і потім через скарги блокують тендери на все, блокують чесний бізнес, потім вимагають від них відкати", - сказав Гройсман.

Він переконаний, що за цієї схемою стоять чиновники, зокрема із АМКУ. Прем'єр зазначив, що звернувся з цього приводу в НАБУ, ГПУ, САП, поліцію. "Я докопаюсь, хто за цими схемами стоїть", - сказав Гройсман.

Він пояснив, що такі фірми навіть якщо програють тендер, то звертаються в АМКУ і блокуть результати конкурсу.

"Я думаю, що в Антимонопольному комітеті цій схемі підіграють. Потім виходять на учасників тендерів і пропонують їм за відкати або відкликати заявку, або якимось чином врегулювати", - сказав Гройсман.

Українська правда

Теми: Гройсман
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