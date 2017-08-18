Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд ухвалив реформу держслужби, на яку ЄС виділяє 100 млн євро

П'ятниця, 18 серпня 2017, 15:54

На засіданні 18 серпня уряд затвердив низку нормативних актів, що відкривають наступний етап реформи державного управління.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає Європейська правда

У рамках реформи держслужби уряд розпочинає відкритий конкурс на нові посади в 10 пілотних міністерствах, а також секретаріаті Кабміна, Нацдержслужбі, Національному агентстві електронного урядування.

Відповідно до рішень, затверджених Кабміном, у пілотних міністерствах будуть створені нові структурні підрозділи – директорати політики, а також директорати стратегічного планування та євроінтеграції, що зосередять на собі ключову функцію міністерств – формування політики у підзвітних сферах.

Для заміщення посад керівників директоратів, а також їх співробітників (державних експертів), будуть проведені відкриті конкурси.

Уряд також розробив єдиний портал, на якому будуть зібрані вакансії фахівців з питань реформ та на якому можна буде подати документи на конкурс онлайн. Вакансії на ньому будуть додаватись самими міністерствами з 4 вересня. Про дату запуску порталу та його адресу буде повідомлено додатково.

Реформа державної служби проводиться за підтримки Європейського союзу в рамках програми "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні".

У травні бюджет України отримав перший транш у 10 мільйонів євро, а загальний бюджет становить понад 100 млн євро.

Детальніше читайте у статті "Гендиректори для міністерств: що змінить у державі європейська реформа держслужби"

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
Усі новини...
Реклама: