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Кабмин принял реформу госслужбы, на которую ЕС выделяет 100 млн евро

Пятница, 18 августа 2017, 15:54

На заседании 18 августа правительство утвердило ряд нормативных актов, которые открывают следующий этап реформы государственного управления.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает Европейская правда.

В рамках реформы госслужбы правительство начинает открытый конкурс на новые должности в 10 пилотных министерствах, а также секретариате Кабмина, Нацгосслужбе, Национальном агентстве электронного управления.

В соответствии с решениями, утвержденными Кабмином, в пилотных министерствах будут созданы новые структурные подразделения – директораты политики, а также директораты стратегического планирования и евроинтеграции, которые сосредоточат на себе ключевую функцию министерств - формирование политики в подотчетных сферах.

Для замещения должностей руководителей директоратов, а также их сотрудников (государственных экспертов), будут проведены открытые конкурсы.

Правительство также разработало единый портал, на котором будут собраны вакансии специалистов по вопросам реформ и можно будет подать документы на конкурс онлайн. Вакансии на нем будут добавляться министерствами с 4 сентября. Дата запуска портала и его адрес будет сообщено дополнительно.

Реформа государственной службы проводится при поддержке Европейского Союза в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине".

В мае бюджет Украины получил первый транш в 10 млн евро, а общий бюджет составляет более 100 млн евро.

Подробнее читайте в статье "Гендиректора для министерств: что изменит в государстве европейская реформа госслужбы"

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