Кабмин принял реформу госслужбы, на которую ЕС выделяет 100 млн евро
На заседании 18 августа правительство утвердило ряд нормативных актов, которые открывают следующий этап реформы государственного управления.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает Европейская правда.
В рамках реформы госслужбы правительство начинает открытый конкурс на новые должности в 10 пилотных министерствах, а также секретариате Кабмина, Нацгосслужбе, Национальном агентстве электронного управления.
В соответствии с решениями, утвержденными Кабмином, в пилотных министерствах будут созданы новые структурные подразделения – директораты политики, а также директораты стратегического планирования и евроинтеграции, которые сосредоточат на себе ключевую функцию министерств - формирование политики в подотчетных сферах.
Для замещения должностей руководителей директоратов, а также их сотрудников (государственных экспертов), будут проведены открытые конкурсы.
Правительство также разработало единый портал, на котором будут собраны вакансии специалистов по вопросам реформ и можно будет подать документы на конкурс онлайн. Вакансии на нем будут добавляться министерствами с 4 сентября. Дата запуска портала и его адрес будет сообщено дополнительно.
Реформа государственной службы проводится при поддержке Европейского Союза в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине".
В мае бюджет Украины получил первый транш в 10 млн евро, а общий бюджет составляет более 100 млн евро.
Подробнее читайте в статье "Гендиректора для министерств: что изменит в государстве европейская реформа госслужбы"