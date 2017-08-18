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Путін і Медведєв приїхали в окупований Севастополь

П'ятниця, 18 серпня 2017, 18:15

У п'ятницю президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, порушуючи українські закони, прибули в окупований Росією Севастополь.

Про це повідомила прес-служба Путіна.

З ними також приїхали повноважний представник президента в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов і міністр освіти Ольга Васильєва. Зустрічав їх підконтрольний Кремлю "виконуючий обов'язки губернатора" Севастополя Дмитро Овсянников.

Прес-служба відзначає, що Путін відвідав севастопольську загальноосвітню школу, будівництво якої розпочали ще до анексії півострова - 5 років тому.

У той же час російський "Інтерфакс" повідомляє, що Путін також планує ознайомиться з експозицією "Історія Херсонеса в античний період" у державному історико-археологічному музеї-заповіднику "Херсонес Таврійський" та провести зустріч з представниками наукових і громадських кіл Севастополя.

Крім того, російський президент має намір разом з байкерами прокремлівського клубу "Нічні вовки" покласти квіти на території меморіального комплексу "35 берегова батарея".

Також в п'ятницю ввечері Путін відвідає щорічний музичний фестиваль "Опера в Херсонесі".

Як повідомлялося, зовсім недавно глава російського уряду Дмитро Медведєв уже відвідував Крим. 4 серпня він приїжджав до Феодосії.

Теми: ПутінМедведєвКримСевастополь
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