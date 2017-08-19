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США і Південна Корея проведуть масштабні військові навчання

Субота, 19 серпня 2017, 00:57

Командування Південної Кореї і Об'єднаних сил США 21 серпня почнуть масштабні 10-денні військові навчання під  назвою "Ulchi Freedom Guardian" (UFG).

Про це повідомляє міністерство оборони США.

Ulchi Freedom Guardian - оборонні навчання розроблені для підвищення готовності, захисту регіону і збереження стабільності на Корейському півострові. До них будуть залучені 17500 американських військовослужбовців. Також в маневрах візьмуть участь військові Австралії, Канади, Колумбії, Данії, Нової Зеландії, Нідерландів і Великобританії.

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ин запевнив, що не допустить війни на Корейському півострові. За його словами, президент США Дональд Трамп погодився не вживати односторонніх дій проти Пхеньяна без згоди Сеула.

Напруга довкола Корейського півострова в останні дні почала спадати. У середу Дональд Трамп похвалив лідера КНДР за "мудре рішення"почекати з ударом по Гуаму. Згодом головний стратег Білого дому Стів Беннон відзначив, що ситуація з ядерною загрозою Пхеньяна не може бути вирішена військовим шляхом.

Минулого тижня Північна Корея заявила, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Однак у понеділок лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями США, перш ніж приймати рішення.

За інформацією Reuters, лідер КНДР наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Південна КореяСШАПівнічна Корея
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