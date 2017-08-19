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США почали розслідування крадіжок Китаєм інтелектуальної власності

Субота, 19 серпня 2017, 04:15

США розпочали формальне розслідування щодо ймовірних крадіжок Китаєм інтелектуальної власності.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування стало першим прямим заходом адміністрації Трампа проти торговельної практики Китаю, яка, як стверджують у бізнесових колах США, завдає шкоди американській промисловості.

"Після консультацій із зацікавленими сторонами та іншими державними установами я вирішив, що ці критичні питання заслуговують на ретельне розслідування", - заявив американський торговельний представник Роберт Лайтхайзер.

Трамп неодноразово виступав проти китайської торговельної практики, але, як президент, він не вживав значних заходів до цього тижня.

Раніше Китай уникав спроб колишніх американських президентів вжити заходів проти його практики в галузі інтелектуальної власності. Службовці адміністрації заявили, що збитки від крадіжок Китаєм інтелектуальної власності США можуть досягати до 600 мільйонів доларів.

Розслідування, ймовірно, ще більше ускладнить відносини США з Китаєм, найбільшим торговим партнером країни. Адміністрація Трампа тисне на Пекін аби той вжив заходів з примусу Північної Кореї до закриття ядерної та ракетної програм.

Теми: СШАКитайПівнічна Корея
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