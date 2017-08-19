США начали расследование краж Китаем интеллектуальной собственности

США начали формальное расследование в отношении вероятных краж Китаем интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает Reuters.

Расследование стало первой прямой мерой администрации Трампа против торговой практики Китая, которая, как утверждают в деловых кругах США, наносит ущерб американской промышленности.

"После консультаций с заинтересованными сторонами и другими государственными учреждениями я решил, что эти критические вопросы заслуживают тщательного расследования", - заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Трамп неоднократно выступал против китайской торговой практики, но, как президент, он не принимал значительных мер до этой недели.

Ранее Китай избегал попыток бывших американских президентов принять меры против его практики в области интеллектуальной собственности. Служащие администрации заявили, что убытки от краж Китаем и интеллектуальной собственности США могут достигать до 600 млн долларов.

Расследование, вероятно, еще больше осложнит отношения США с Китаем, крупнейшим торговым партнером страны. Администрация Трампа давит на Пекин чтобы тот принял меры по принуждению Северной Кореи к закрытию ядерной и ракетной программ.