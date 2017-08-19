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Доба в АТО: 25 обстрілів, 3 бійців ЗСУ поранено

Субота, 19 серпня 2017, 07:39

Російсько-окупаційні угруповання продовжили порушувати перемир’я в зоні АТО, використовуючи, здебільшого, гранатомети і стрілецьку зброю. В ході бойових дій троє українських воїнів отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили режим тиші.

Основним епіцентром протистояння і далі залишається Авдіївська промзона. Тут після 18:00  бойовики тричі обстрілювали  позиції ЗСУ з мінометів різних калібрів, танка і гранатометів. Українські бійці придушували активність противника вогнем у відповідь. У ході одного з таких протистоянь один український військовий отримав поранення.

На Маріупольському напрямку бойовики з 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів майже годину били по  укріпленнях сил АТО на підступах до Чермалика. Крім того, наприкінці доби, під ворожим вогнем опинились українські позиції неподалік Павлополя, Лебединського, Широкиного. Внаслідок обстрілу опорного пункту у районі Водяного, ще один українських захисник отримав поранення. 

На Луганському напрямку, ввечері, було відносно спокійно. Проте і тут, поодиноко, бандити використовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Новозванівки та Новоолександрівки.

Як повідомлялось, 18 серпня внаслідок бойових дій неподалік Кримського дістав поранення один український військовослужбовець.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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