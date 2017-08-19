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На Воскресенке человека похитили с битами, но без стрельбы - полиция

Суббота, 19 августа 2017, 11:51

Нацполиция Киева подтверждает факт похищения мужчины на бульваре Перова в Днепровском районе, однако опровергает информацию о стрельбе.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

По ее словам, о происшествии правоохранителям сообщила свидетель.

"Женщина рассказала, что к припаркованному автомобилю BMW подъехала большая темная машина, из нее вышли несколько человек с битами и набросились на транспортное средство, которое там было припарковано. Вытащили из салона водителя, нанесли ему телесные повреждения, посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении", – рассказала Блищик.

Отмечается, что с места происшествия правоохранители изъяли две биты, на одной из них - следы крови.

"Каких-либо обстоятельств, которые бы нам указывали на то, что там была стрельба, мы не нашли. То есть не было на месте происшествия гильз, и на транспортном средстве не было обнаружено никаких повреждений, которые бы указывали на то, что они были получены от обстрелов. Поэтому эта информация не подтверждается на это время", – уточнила пресс-секретарь столичной полиции.

Сейчас устанавливаются личности потерпевшего и похитителей. В полицию пока никто из родственников пропавшего мужчины не обращался.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 УКУ ("Незаконное лишение свободы или похищение человека").

Ранее ресурс dtp.kiev.ua сообщил, что в Киеве неизвестные разбили и обстреляли автомобиль и похитили водителя. 

Темы: Киевполиция
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