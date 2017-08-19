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МЗС закликало українців бути обережними в Іспанії

Субота, 19 серпня 2017, 14:12

МЗС рекомендувало українцям дотримуватися заходів безпеки під час перебування в Іспанії у зв’язку з нападами у Барселоні та Камбрільсі.

Попередження розміщено на сайті відомства.

"Рекомендуємо громадянам України, які планують свою подорож до Іспанії, передусім до Барселони та Таррагони, та тим, які вже перебувають у цій країні, дотримуватися заходів безпеки, уникати місць масових скупчень людей, відвідування туристичних місць", - наголосили у дипломатичному відомстві.

МЗС рекомендує дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії та мати при собі оригінали паспортних документів.

Крім того, невдовзі в Іспанії може бути введено найвищий рівень терористичної загрози, що передбачатиме незаплановані перевірки документів, огляд особистих речей і транспортних засобів як громадян Іспанії, так і іноземців.

У випадку надзвичайної ситуації, загрози життю та здоров’ю, громадянам України слід невідкладно повідомляти про це:

На "гарячу лінію" Генерального консульства України в Барселоні за номером телефону: +34-629-38-2936, адреса електронної пошти: gc_esb@mfa.gov.ua;

У посольство України в Королівстві Іспанія за номером телефону: +34-620-641-324, адреса електронної пошти: emb_es@mfa.gov.ua;

За номерами телефонів "гарячої лінії" поліції Барселони +34932142124, +34900400012, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за номером телефону: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Європейська правда

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Теми: ІспаніяМЗС
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