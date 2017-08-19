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МИД призвал украинцев быть осторожными в Испании

Суббота, 19 августа 2017, 14:12

МИД рекомендовал украинцам соблюдать меры безопасности во время пребывания в Испании в связи с нападениями в Барселоне и Камбрильсе.

Предупреждение размещено на сайте ведомства.

"Рекомендуем гражданам Украины, которые планируют свое путешествие в Испанию, прежде всего в Барселону и Таррагону, и тем, которые уже находятся в этой стране, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, посещение туристических мест", - отметили в дипломатическом ведомстве.

МИД рекомендует соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании и иметь при себе оригиналы паспортных документов.

Кроме того, вскоре в Испании может быть введено самый высокий уровень террористической угрозы, предусматривающий незапланированные проверки документов, досмотр личных вещей и транспортных средств как граждан Испании, так и иностранцев.

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно сообщать об этом:

На "горячую линию" Генерального консульства Украины в Барселоне по телефону: + 34-629-38-2936, адрес электронной почты: gc_esb@mfa.gov.ua;

В посольство Украины в Королевстве Испания по телефону: + 34-620-641-324, адрес электронной почты: emb_es@mfa.gov.ua.

По телефонам "горячей линии" полиции Барселоны +34932142124, +34900400012, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Европейская правда

Темы: ИспанияМИД
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