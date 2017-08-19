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Трьох посадовців "Укрзалізниці" посадили під домашній арешт

Субота, 19 серпня 2017, 14:39

Солом'янський райсуд Києва обрав для трьох посадовців "Укрзалізниці", які підозрюються у зловживанні службовим становищем, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронних браслетів на строк 59 днів.

Як повідомляє в суботу прес-служба САП, таке рішення було прийнято у п'ятницю.

Також на підозрюваних покладено додаткові обов’язки: здати документи для виїзду за кордон, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання тощо.

Наразі готуються клопотання про відсторонення від посад підозрюваних: директора одного з департаментів ПАТ "Укрзалізниця" та заступника директора однієї з філій ПАТ "Укрзалізниця".

У даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, 15 серпня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу ("Зловживання владою або службовим становищем") екс-заступника голови УЗ, чинних директора одного з департаментів компанії та заступника директора однієї з філій ПАТ.

За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані, будучи членами Тарифної комісії адміністрації залізничного транспорту – колегіального органу УЗ, уповноваженого на встановлення пільгових тарифних ставок на здійснення вантажних перевезень – застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторів пільгові тарифні ставки на перевезення, внаслідок чого Державна адміністрація залізничного транспорту України недоотримала 10,2 млн доларів доходів.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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