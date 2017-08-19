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Трех чиновников "Укрзализныци" посадили под домашний арест

Суббота, 19 августа 2017, 14:39

Соломенский райсуд Киева избрал для трех должностных лиц "Укрзализныци", подозреваемым в злоупотреблении служебным положением, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронных браслетов на срок 59 дней.

Как сообщает в субботу пресс-служба САП, такое решение было принято в пятницу.

Также на подозреваемых возложены дополнительные обязанности: сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и тому подобное.

Сейчас готовятся ходатайства об отстранении от должностей подозреваемых: директора одного из департаментов ОАО "Укрзализныця" и заместителя директора одного из филиалов ОАО "Укрзализныця".

В данном уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, 15 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением") экс-заместителю председателя УЗ , действующим директору одного из департаментов компании и заместителю директора одного из филиалов ПАО.

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, будучи членами Тарифной комиссии администрации железнодорожного транспорта - коллегиального органа УЗ, уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых перевозок - применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторов льготные тарифные ставки на перевозки, в результате чего Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины недополучила 10,2 млн долларов доходов.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця
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