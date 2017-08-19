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Голову і секретаря Черкаської ОВК підозрюють у фальсифікації виборів

Субота, 19 серпня 2017, 17:23

Прокуратура підозрює голову і секретаря Черкаської обласної виборчої комісії у фальсифікації результатів виборів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури області. 

"Слідством установлено, що 3 листопада 2015 голова Черкаської ОВК з метою фальсифікації результатів виборів, вступивши у злочинну змову із секретарем виборчої комісії, разом та за попередньою змовою з ним, без відома членів комісії, відкрили опечатаний сейф з протоколами районних виборчих комісій та внесли дані з них до звичайної електронної таблиці, що дозволило визначити, які з партії подолали 5% бар’єр", - повідомили у прокуратурі. 

У подальшому підозрювані умисно включили недостовірні відомості до електронних виборчих документів і роздрукували їх, після чого голова Черкаської ОВК склав, підписав та оголосив постанови про затвердження виборчих списків місцевих організацій політичних партій та про оприлюднення результатів виборів Черкаської облради.

"14 серпня голові та секретарю Черкаської ОВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 158 КК України", - йдеться у повідомленні. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.

До підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. 

Українська правда 

Теми: вибориЧеркаси
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