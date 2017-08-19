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Главу и секретаря Черкасской ОИК подозревают в фальсификации выборов

Суббота, 19 августа 2017, 17:23

Прокуратура подозревает главу и секретаря Черкасской областной избирательной комиссии в фальсификации результатов выборов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

"Следствием установлено, что 3 ноября 2015 года глава Черкасской ОИК с целью фальсификации результатов выборов, вступив в преступный сговор с секретарем избирательной комиссии, вместе и по предварительному сговору с ним, без ведома членов комиссии, открыли опечатанный сейф с протоколами районных избирательных комиссий и внесли данные из них в  электронную таблицу, что позволило определить, какие из партий преодолели 5%-ный барьер", - сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем подозреваемые умышленно включили недостоверные сведения в электронные избирательные документы и распечатали их, после чего глава Черкасской ОИК составил, подписал и объявил постановление об утверждении избирательных списков местных организаций политических партий и об обнародовании результатов выборов Черкасского облсовета.

"14 августа главе и секретарю Черкасской ОИК сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

К подозреваемым применена мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Украинская правда

Темы: виборыЧеркассы
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