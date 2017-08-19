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ООН: цього року на Донбасі гине більше цивільних, ніж минулого

Субота, 19 серпня 2017, 18:32
ООН: цього року на Донбасі гине більше цивільних, ніж минулого

За даними ООН, впродовж майже трьох років військових дій РФ на Донбасі загинули щонайменше 2,5 тисяч мирних громадян України, 7-9 тисяч були поранені.

Про це йдеться в заяві МЗС України до Міжнародного дня гуманітарної допомоги.

Лише у першому півріччі цього року жертвами бойових дій стали понад 400 цивільних осіб, що на 60% більше, ніж за такий же період 2016 року.

Триваючі порушення режиму припинення вогню, наявність значних замінованих площ становить загрозу життю для майже 800 тисяч українців, які проживають поряд із лінією зіткнення. 

Майже 1,6 млн. громадян – або близько 4% всього населення України – змушені були залишити свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами. За даними ООН, понад 3,8 млн. наших громадян по обидва боки лінії зіткнення потребують гуманітарної допомоги.

МЗС висловило глибоку вдячність за вагому допомогу, яку організації системи ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, країни-партнери та міжнародні неурядові організації надають для вирішення гуманітарних проблем на окупованих територіях.

Також міністерство закликало держав-донорів активізувати зусилля для мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Плану гуманітарного реагування ООН в Україні у 2017 році.

Як повідомлялося, раніше Міжнародний комітет Червоного хреста в Україні повідомив, що на Донбасі з початку бойових дій загинули більше 2700 цивільних.

Українська правда

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Теми: ДонбасООНМЗС
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