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ООН: в этом году на Донбассе гибнет больше гражданских, чем в прошлом

Суббота, 19 августа 2017, 18:32
ООН: в этом году на Донбассе гибнет больше гражданских, чем в прошлом

По данным ООН, в течение почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2500 мирных граждан Украины, 7-9 тысяч были ранены.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины к Международному дню гуманитарной помощи.

Только в первом полугодии этого года жертвами боевых действий стали более 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года.

Продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, наличие значительных заминированных площадей представляет угрозу жизни для почти 800 тысяч украинцев, проживающих рядом с линией соприкосновения.

Почти 1,6 млн граждан - или около 4% всего населения Украины - вынуждены были покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. По данным ООН, более 3,8 млн наших граждан по обе стороны линии соприкосновения нуждаются в гуманитарной помощи.

МИД выразил глубокую благодарность за весомую помощь, которую организации системы ООН, Международный Комитет Красного Креста, страны-партнеры и международные неправительственные организации предоставляют для решения гуманитарных проблем на оккупированных территориях.

Также министерство призвало государств-доноров активизировать усилия для мобилизации финансовых ресурсов, необходимых для реализации Плана гуманитарного реагирования ООН в Украине в 2017 году.

Как сообщалось, ранее Международный комитет Красного креста в Украине сообщил, что на Донбассе с начала боевых действий погибли более 2700 гражданских.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООНМИД
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