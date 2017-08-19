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СММ ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській

Субота, 19 серпня 2017, 20:43
СММ ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській

Спостережна місія ОБСЄ розмістила спостерігачів на патрульній базі у Станиці Луганській.

Про це ввечері 19 серпня повідомив  заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг. 

"Сьогодні СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульній базі для цілодобової роботи у важливому місці - у Станиці Луганській. Це дозволить місії розширити можливості для здійснення моніторингу, бути ближче до людей і докладніше звітувати про їхні потреби", - зазначив Хуг. 

За його словами, на базі будуть цілодобово перебувати 7 членів місії ОБСЄ.

"Ми використовуємо широкий спектр технологій для спостереження за цим районом, зокрема, тепловізійну камеру для нічного моніторингу. Однак тільки спостерігачі можуть спілкуватися з цивільними особами і бути очима і вухами міжнародного співтовариства", - повідомив він.

Як зазначили у місії ОБСЄ, в районі Станиці Луганської розташовано єдиний у всій Луганській області контрольний пункт в'їзду-виїзду, а у населеному пункті "зберігається вкрай нестабільна ситуація".

При цьому Хуг підкреслив, що сторони конфлікту мають виконати пункти мінських домовленостей.

"Давно треба було сторонам зробити свої кроки - припинити вогонь, провести розмінування і розвести сили й засоби", - зазначив заступник  голови СММ ОБСЄ. 

"Не дивлячись на досягнуті домовленості про розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської, сторони досі їх не виконали. Власне, єдине переміщення сил і засобів, яке ми спостерігали в цьому районі, було просуванням вперед. Крім того, ця ділянка як і раніше вражена мінами і боєприпасами", - заявив  Хуг.

У зоні проведення АТО місія ОБСЄ має 10 передових патрульних баз: у Волновасі, Покровському, Світлодарську, Новоайдарі, Станиці Луганській, Щасті, Попасній, Кадиївці, Горлівці та Дебальцевому. 

"Ми плануємо відкриття більшої кількості таких баз, особливо в районах, які не контролюються урядом поблизу неконтрольованої ділянки кордону з РФ. Однак перш, ніж ми відкриємо ці бази, нам необхідні гарантії безпеки від осіб, які здійснюють фактичний контроль у цих районах", - підкреслили в ОБСЄ.

Українська правда 

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Теми: ОБСЄДонбас
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