СММ ОБСЕ разместила наблюдателей в Станице Луганской

Наблюдательная миссия ОБСЕ разместила наблюдателей на патрульной базе в Станице Луганской.

Об этом вечером 19 августа сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Сегодня СMM ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе для круглосуточной работы в важном месте - в Станице Луганской. Это позволит миссии расширить возможности для осуществления мониторинга, быть ближе к людям и подробнее отчитываться об их потребностях", - отметил Хуг.

По его словам, на базе будут круглосуточно находится 7 членов миссии ОБСЕ.

"Мы используем широкий спектр технологий для наблюдения за этим районом, в частности, тепловизионную камеру для ночного мониторинга. Однако только наблюдатели могут общаться с гражданскими лицами и быть глазами и ушами международного сообщества", - сообщил он.

Как отметили в миссии ОБСЕ, в районе Станицы Луганской расположен единственный во всей Луганской области контрольный пункт въезда-выезда, а в населенном пункте "сохраняется крайне нестабильная ситуация".

Хуг подчеркнул, что стороны конфликта должны выполнить пункты минских договоренностей.

"Сторонам давно следовало осуществить свои шаги - прекратить огонь, провести разминирование и развести силы и средства", - отметил замглавы СММ ОБСЕ.

"Несмотря на достигнутые договоренности о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, стороны до сих пор их не выполнили. Собственно, единственное перемещение сил и средств, которое мы наблюдали в этом районе, было продвижение вперед. Кроме того, этот участок по-прежнему поражен минами и неразорвавшимися боеприпасами", - заявил Хуг. В зоне проведения АТО миссия ОБСЕ имеет 10 передовых патрульных баз: в Волновахе, Покровске, Светлодарске, Новоайдаре, Станице Луганской, Счастье, Попасной, Кадиевке, Горловке и Дебальцево. "Мы планируем открытие большего количества таких баз, особенно в районах, которые не контролируются правительством вблизи неконтролируемого участка границы с РФ. Однако прежде, чем мы откроем эти базы, нам необходимы гарантии безопасности от лиц, осуществляющих фактический контроль в этих районах", - подчеркнули в ОБСЕ.

Украинская правда