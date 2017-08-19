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Начальник відділу Нацполіції Харківщини погорів на хабарі

Субота, 19 серпня 2017, 20:56

Начальника слідчого відділу ГУ Нацполіції у Харківській області затримано за одержання хабара у сумі 6 тисяч доларів. 

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури України. 

За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - "одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди" - здійснюється досудове розслідування.

 

становлено, що начальник слідчого відділу Куп’янського відділу поліції ГУ Нацполіції у Харківській області одержав від родича підозрюваного в одному з кримінальних проваджень неправомірну вигоду у сумі 6 тис доларів. Неправомірна вигода призначалася за зміну кримінально-правової кваліфікації дій підозрюваного та подальшу зміну запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою", - зазначено у повідомленні. 

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ГПУ зазначили, що санкція статті, яка інкримінується підозрюваному, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українська правда 

Теми: поліціяХарківська областьхабар
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