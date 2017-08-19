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Начальник отдела Нацполиции Харьковщины погорел на взятке

Суббота, 19 августа 2017, 20:56

Начальник следственного отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области задержан за получение взятки в сумме 6 тыс. долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

По признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - "получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды" - осуществляется досудебное расследование.

 

"Установлено, что начальник следственного отдела Купянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств неправомерную выгоду в сумме 6 тыс долларов. Неправомерная выгода предназначалась за смену уголовно-правовой квалификации действий подозреваемого и дальнейшее изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГПУ отметили, что санкция статьи, которая инкриминируется подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Украинская правда

Темы: полицияХарьковская областьвзятка
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