Журналіст: РФ не видала бойовика-вбивцю українського хлопця через збитий MH17

Російський офіцер генерал-майор Сергій Дубинський, якого вважають організатором транспортування на Донбас російського "Бука", найбільше переймався долею затриманого в Криму екс-командира батальйону "Керч" бойовиків "ДНР" Вадима Погодіна.

Про це йдеться у колонці російського журналіста Павла Канигіна в "Новой газете".

"…за Погодіна просили депутати Держдуми і інші "герої" - просили, мабуть, тому що той багато знає", - заявив журналіст.

"Треба сказати, що Погодін належав до вузького кола піонерів донбаської авантюри, серед яких росіяни Олександр Бородай, Ігор Стрєлков-Гиркин, Сергій Дубинський ("Хмурий"), Ігор Безлер ("Бес") і українець Олександр Ходаковський. У 2014 році ці люди керували на місцях донецьким заколотом, а ближче до 2015-го відійшли від справ, передавши рутину професіоналам з "гібридних військ", - пояснює Канигін.

Він розповів, що "ветерани Новоросії" зустрічаються щорічно і їх "пов'язує одне дуже важливе знання".

"Вони знають, в чиє розпорядження в липні 2014 року потрапила установка "Бук", з якого був збитий малайзійський боїнг. Кожному з шести цих персонажів має бути достеменно відомо про те, що сталося в небі над Торезом 17 липня 2014 року. І зрозуміло, видача будь-якого з них Україні (під будь-яким приводом) може виявитися подарунком для слідчих у справі боїнга", - написав Канигін.

"Примітно, що саме "Хмурий", він же Сергій Дубинський, активніше за інших переймається сьогодні долею Погодіна, обвинуваченого в жорстокому вбивстві і садизмі", - додав він.

Канигін наводить слова лідера "ветеранської організації" бойовиків Олександра Бородая, який особливо наголошує на зацікавленості Дубинського.

"Те, що Бородай виділяє занепокоєння саме Хмурого – найбільш примітна деталь в його виступі. Тривога самого засвіченого фігуранта справи МН17, висловлена публічно, сприймається як нагадування про себе: чи підтверджуєте ви там (в Москві) імунітет?", - заявив журналіст.

Як відомо, 30 липня російські силовики випустили на свободу екс-командира батальйону "Керч" бойовиків "ДНР" Вадима Погодіна, який підозрюється у вбивстві 16-річного жителя Краматорська Степана Чубенка.

20 червня Погодіна було затримано на 40 діб в анексованому Криму на запит України до Інтерполу.

Генпрокуратура звернулася до генеральної прокуратури Росії з проханням передати Погодіна Україні.

У міжнародний розшук Погодіна за лінією Інтерполу українська сторона оголосила у липні 2015 року.

15 лютого 2017 року міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно було збито літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.