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У Криму випустили підозрюваного в убивстві 16-річного хлопця на Донбасі

Неділя, 30 липня 2017, 15:51
Погодін

Російські силовики випустили на свободу екс-командира батальйону "Керч" бойовиків "ДНР" Вадима Погодіна, який підозрюється у вбивстві 16-річного жителя Краматорська Степана Чубенка.

Про це на сторінці в Facebook написав адвокат Гліб Глінка, повідомляють "Новости Донбасса".

Як відомо, 20 червня бойовика ОРДО Вадима Погодіна було затримано на 40 діб в анексованому Криму на запит України до Інтерполу.

Генпрокуратура звернулася до генеральної прокуратури Росії з проханням передати Погодіна Україні.

У міжнародний розшук Погодіна за лінією Інтерполу українська сторона оголосила у липні 2015 року.

Погодін розшукується за поданням слідчого відділу Краматорського управління поліції за вбивство: йому інкримінують низку тяжких злочинів - тортури українських полонених і вбивство 16-річного футболіста з Краматорська Степана Чубенка.

Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін втік до Криму.

Як писала "Новая газета", до розстрілу неповнолітнього школяра у Донецьку причетні також ще два військовослужбовці підрозділу "Керч" Сухомлінов М.В. (позивний "Буба") і Москальов Ю.А. (позивний "Жора").

Теми: РосіяДонбас
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