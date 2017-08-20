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Ердоган розкритикував главу МЗС Німеччини через заяви про втручання Туреччини у вибори

Неділя, 20 серпня 2017, 01:58

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля після його заяв на адресу турецького лідера щодо втручання в майбутні вибори в Німеччині.

"Він не знає свого місця. Як ти розмовляєш із президентом Туреччини? Знай своє місце", - сказав Ердоган 19 серпня в адресу Габріеля під час виступу в південно-західній турецькій провінції Денізлі.

Такі слова Ердогана прозвучали на наступний день після того, як він закликав етнічних турків у Німеччині голосувати проти християнських демократів, соціал-демократів і Партії зелених на загальних виборах в наступному місяці, заявивши, що "вони всі є ворогами Туреччини".

Габріель сказав, що це зауваження було "безпрецедентним втручанням" у суверенітет Німеччини.

Близько одного мільйона етнічних турків, які проживають в Німеччині, мають право голосу в цій країні. Більшість з них підтримали Ердогана на квітневому референдумі.

Радіо Свобода

Теми: ТуреччинаНімеччина
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