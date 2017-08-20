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Эрдоган раскритиковал главу МИД Германии из-за заявлений о вмешательстве Турции в выборы

Воскресенье, 20 августа 2017, 01:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал министра иностранных дел Германии Зигмар Габриэль после его заявлений в адрес турецкого лидера относительно вмешательства в предстоящие выборах в Германии.

"Он не знает своего места. Как ты разговариваешь с президентом Турции? Знай свое место ", - сказал Эрдоган 19 августа в адрес Габриэля во время выступления в юго-западной турецкой провинции Денизли.

Такие слова Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как он призвал этнических турок в Германии голосовать против христианских демократов, социал-демократов и Партии зеленых на всеобщих выборах в следующем месяце, заявив, что "они все являются врагами Турции".

Габриэль сказал, что это замечание было "беспрецедентным вмешательством" в суверенитет Германии.

Около одного миллиона этнических турок, проживающих в Германии, имеют право голоса в этой стране. Большинство из них поддержали Эрдогана на апрельском референдуме.

Радио Свобода

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Темы: ТурцияГермания
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