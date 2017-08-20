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У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом понад 360 млн. гривень

Неділя, 20 серпня 2017, 02:37

Співробітники податкової міліції в Дніпропетровській області спільно з Нацполіцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн. гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.

Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств.

На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували гроші нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці гроші перераховувалися на розрахункові рахунки фізичних осіб, знімалися через банкомати і передавалися замовникам цих послуг за вирахуванням винагороди за конвертацію.

Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016-2017 років склав понад 360 млн. грн.

В ході обшуків вилучено близько 220 тис. грн. готівкою, 33 печатки підприємств, комп'ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово - господарські документи і сигарети, орієнтовною вартістю близько 8 млн. грн.

Також правоохоронці заблокували 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпро
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