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В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 360 млн. гривен

Воскресенье, 20 августа 2017, 02:37

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины установлена ​​группа лиц, которая оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий.

На их счета компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета физических лиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам этих услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 годов составил более 360 млн. грн.

В ходе обысков изъято около 220 тыс. грн. наличными, 33 печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн. грн.

Также правоохранители заблокировали 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

Темы: Днепр
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