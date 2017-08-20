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У США в холодильній камері вантажівки знайдені 60 мігрантів

Неділя, 20 серпня 2017, 05:55

У США на кордоні з Мексикою прикордонники виявили в холодильній камері вантажівки 60 нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Fox News.

Відзначається, що у вантажівці перевозили овочі, кузов був закритий на замок. Людей виявив службовий собака. Мігрантам запропонували медичну допомогу, однак вони відмовилися.

Температура в кузові становила 49 градусів за Фаренгейтом (приблизно 9,5 градусів за Цельсієм).

Серед мігрантів були 22 гватемальця, 17 мексиканців, 13 жителів Сальвадора і 8 жителів Гондурасу.

Водій, громадянин Гватемали, був заарештований.

Теми: США
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