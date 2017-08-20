В США в холодильной камере грузовика найдены 60 мигрантов

В США на границе с Мексикой пограничники обнаружили в холодильной камере грузовика 60 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Fox News.



Отмечается, что в грузовике перевозили овощи, кузов был закрыт на замок. Людей обнаружила служебная собака. Мигрантам предложили медицинскую помощь, однако они отказались.

Температура в кузове составляла 49 градусов по Фаренгейту (примерно 9,5 градусов по Цельсию).

Среди мигрантов были 22 гватемальца, 17 мексиканцев, 13 жителей Сальвадора и 8 жителей Гондураса.

Водитель, гражданин Гватемалы, был арестован.