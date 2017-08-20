Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Fcebook.
К вечору бойовики активізували обстріли вздовж всієї лінії розмежування.
На Донецькому напрямку з 19:00 і майже до півночі терористи обстрілювали з гранатометів і великокаліберних кулеметів українські опорні пункти в Авдіївській промзоні. Також увечері під вогнем сепаратистів опинилися українські позиції на підступах до Кам'янки, Пісків і Верхньоторецька.
На Луганському напрямку бойовики з гранатометів били в районі Новотошківського.
На Маріупольському напрямку в районі Старогнатівки терористи в кінці доби обстрілювали українські опорні пункти з мінометів і артилерії калібру 152 мм.