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Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення

Неділя, 20 серпня 2017, 06:34
Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Fcebook.

К вечору бойовики активізували обстріли вздовж всієї лінії розмежування.

На Донецькому напрямку з 19:00 і майже до півночі терористи обстрілювали з гранатометів і великокаліберних кулеметів українські опорні пункти в Авдіївській промзоні. Також увечері під вогнем сепаратистів опинилися українські позиції на підступах до Кам'янки, Пісків і Верхньоторецька.

На Луганському напрямку бойовики з гранатометів били в районі Новотошківського.

На Маріупольському напрямку в районі Старогнатівки терористи в кінці доби обстрілювали українські опорні пункти з мінометів і артилерії калібру 152 мм.

Теми: АТОДонбас
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