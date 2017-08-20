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Сутки в АТО: 30 обстрелов, один боец ВСУ получил ранения

Воскресенье, 20 августа 2017, 06:34
Сутки в АТО: 30 обстрелов, один боец ВСУ получил ранения

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 30 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Fcebook.

К вечеру боевики активизировали обстрелы вдоль всей линии разграничения.

На Донецком направлении с 19:00 и почти до полуночи террористы обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские опорные пункты в Авдеевской промзоне. Также вечером под огнем сепаратистов оказались украинские позиции на подступах к Каменке, Пескам и Верхнеторецкому.

На Луганском направлении боевики из гранатометов били в районе Новотошковского.

На Мариупольском направлении в районе Старогнатовки террористы в конце суток обстреливали украинские опорные пункты из минометов и артиллерии калибра 152 мм.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбасс
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