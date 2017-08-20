До нинішнього спалаху терору призвела політика Меркель – прем’єр Польщі

Нинішня європейська політика міграції, особливо та, що проводить Ангела Меркель, грає на руку тим, "хто сіє смерть серед людей".

Таку заяву прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло зробила в ефірі каналу TVP Info, коментуючи іспанські теракти.

Шидло вважає, що Європі потрібно перестати боятися говорити про тероризм. "Не бійтеся говорити про це, не бійтеся говорити, нехай на зміну цій політ коректності нарешті прийде політичний разум", - додала вона.

Голова польського уряду вважає, що відмова від прийому мігрантів, за яку Польщу критикує Єврокоміссія, може стати взірцем для інших країн.

"Те, що ми робимо в Польщі, тож само, що роблять угорці та словаки, те що зробила Центральна і Східна Європа - ми показали, як це робити (забезпечити безпеку) , і тепер вам потрібно визнати", - резюмує Беата Шидло.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила. В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".

Європейська правда