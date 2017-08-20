К нынешней вспышке террора привела политика Меркель - премьер Польши

Нынешняя европейская политика миграции, особенно проводимая Ангелою Меркель, играет на руку тем, "кто сеет смерть среди людей".

Такое заявление премьер-министр Польши Шидло сделала в эфире канала TVP Info, комментируя испанские теракты.

Шидло считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме. "Не бойтесь говорить об этом, не бойтесь говорить, пусть на смену этой полет корректности наконец придет политический разум", - добавила она.

Глава польского правительства считает, что отказ от приема мигрантов, за которую Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран.

"То, что мы делаем в Польше, поэтому же, что делают венгры и словаки, то сделала Центральная и Восточная Европа - мы показали, как это делать (обеспечить безопасность), и теперь вам нужно признать", - резюмирует Шидло.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

Подробнее о последних испанских терактах можно почитать в статье "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне" лоукост-террора "на испанских курортах".

Европейская правда