Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К нынешней вспышке террора привела политика Меркель - премьер Польши

Воскресенье, 20 августа 2017, 11:49

Нынешняя европейская политика миграции, особенно проводимая Ангелою Меркель, играет на руку тем, "кто сеет смерть среди людей".

Такое заявление премьер-министр Польши Шидло сделала в эфире канала TVP Info, комментируя испанские теракты.

Шидло считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме. "Не бойтесь говорить об этом, не бойтесь говорить, пусть на смену этой полет корректности наконец придет политический разум", - добавила она.

Глава польского правительства считает, что отказ от приема мигрантов, за которую Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран.

"То, что мы делаем в Польше, поэтому же, что делают венгры и словаки, то сделала Центральная и Восточная Европа - мы показали, как это делать (обеспечить безопасность), и теперь вам нужно признать", - резюмирует Шидло.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

Подробнее о последних испанских терактах можно почитать в статье "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне" лоукост-террора "на испанских курортах".

Европейская правда

Темы: ГерманияПольшатерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Германия
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Последние новости
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
Все новости...
Реклама: